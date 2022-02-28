СК РФ ведет следствие в отношении бывшего секретаря СНБО Украины Турчинова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. СК России ведет следствие в отношении бывшего секретаря СНБО Украины Турчинова, а также в отношении еще ряда бывших должностных лиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственным комитетом РФ продолжается расследование уголовных дел в отношении ряда бывших должностных лиц Украины. В частности, ведется следствие в отношении А. Турчинова, который продолжает публичные высказывания с призывом совершения преступлений в отношении граждан РФ. Председатель СК России поручил следователям ускорить процесс сбора доказательств и дачи необходимой правовой оценки", - говорится с сообщении.

Александр Турчинов с 22 февраля по 27 ноября 2014 года был председателем Верховной рады Украины, с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента страны. С 16 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года возглавлял Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В новость внесена правка (23:45 мск) - передается с исправлением должности Турчинова.