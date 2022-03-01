В Ростовской области спасли трех горняков из шахты "Обуховская", где обрушилась порода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Три горняка, оказавшиеся заблокированными в шахте "Обуховская" в Ростовской области в результате обрушения горной породы 25 февраля, спасены, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций со ссылкой на замгубернатора Игоря Сорокина.

"Благодаря грамотным действиям горноспасателей ФГУП "ВГСЧ", специалистов АО "Шахтоуправление "Обуховская", трое шахтеров спасены - их подняли на поверхность из забоя выработки", - приводятся в сообщении слова Сорокина.

Работы по спасению горняков велись круглосуточно, горнорабочие через смонтированный пожарный трубопровод получали еду, провизию и кислород, практически сразу с ними была установлена связь.

"В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавили в министерстве, уточнив, что шахта продолжает работать в обычном режиме.