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В Ростовской области спасли трех горняков из шахты "Обуховская", где обрушилась порода

Их жизни ничего не угрожает

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Три горняка, оказавшиеся заблокированными в шахте "Обуховская" в Ростовской области в результате обрушения горной породы 25 февраля, спасены, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций со ссылкой на замгубернатора Игоря Сорокина.

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"Благодаря грамотным действиям горноспасателей ФГУП "ВГСЧ", специалистов АО "Шахтоуправление "Обуховская", трое шахтеров спасены - их подняли на поверхность из забоя выработки", - приводятся в сообщении слова Сорокина.

Работы по спасению горняков велись круглосуточно, горнорабочие через смонтированный пожарный трубопровод получали еду, провизию и кислород, практически сразу с ними была установлена связь.

"В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавили в министерстве, уточнив, что шахта продолжает работать в обычном режиме.

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