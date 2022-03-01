Петербургский госуниверситет эвакуировали из-за сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, идет проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Поступило сообщение о заминировании по адресу: Университетская наб., 7-9. Все находящиеся в здании лица незамедлительно эвакуированы с территории. На место вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки", - говорится в сообщении.

ТАСС запросил комментарий управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.