Стену за памятником советскому солдату в Вене закрасили в цвет флага Украины

Посольство РФ в Вене в этой связи отметило в Facebook, что это может послужить "напоминанием всем украинцам и австрийцам о том, что в рядах Красной армии плечом к плечу русские и украинцы героически сражались с фашистской нечестью и совместно с другими народами бывшего СССР под красным флагом Победы освободили Вену в апреле 1945 года".

Австрия с 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии. В республике находятся более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. Самым известным в этой стране памятником советским воинам является монумент на венской площади Шварценбергплац.