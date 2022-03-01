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Военная операция на Украине

Стену за памятником советскому солдату в Вене закрасили в цвет флага Украины

Посольство РФ в Вене отметило, что это может послужить "напоминанием всем украинцам и австрийцам о том, что в рядах Красной армии плечом к плечу русские и украинцы героически сражались с фашистской нечестью"

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Стену за советским мемориальным комплексом на площади Шварценбергплац в Вене закрасили в цвет украинского флага в поддержку Украины из-за военной операции России.

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Посольство РФ в Вене в этой связи отметило в Facebook, что это может послужить "напоминанием всем украинцам и австрийцам о том, что в рядах Красной армии плечом к плечу русские и украинцы героически сражались с фашистской нечестью и совместно с другими народами бывшего СССР под красным флагом Победы освободили Вену в апреле 1945 года".

Австрия с 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии. В республике находятся более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. Самым известным в этой стране памятником советским воинам является монумент на венской площади Шварценбергплац.

Теги
АвстрияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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