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Эксплуатацию штрека шахты "Обуховская" приостановили на 90 суток

На шахте ранее произошло обрушение горной породы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Эксплуатация вентиляционного штрека шахты "Обуховская" в Ростовской области, где в результате обрушения горной породы были заблокированы трое горняков, приостановлена на 90 суток, спасенные горняки доставлены на поверхность, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Ростехнадзора.

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"В ходе проведения аварийно-спасательных работ в 10 часов 53 минуты были спасены и доставлены на поверхность три проходчика АО "Шахтоуправление "Обуховская", застигнутых обрушением пород кровли вентиляционного штрека №401. Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора в соответствии с ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ приостановлена эксплуатация вентиляционного штрека №401 сроком на 90 суток", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время продолжается выявление нарушений требований промышленной безопасности, допущенных владельцем опасного производственного объекта.

Утром 25 февраля при проведении подготовительных работ в штреке шахты "Обуховская" произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 м от устья выработки. В результате образовался завал, три горняка оказались заблокированными в шахте. В течение четырех суток вручную велись работы по проведению выработки в размере более 63 м для спасения людей.

Теги
РоссияРостовская область
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