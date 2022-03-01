Часть образовательных организаций Новосибирской области получила сообщения о минировании

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" получили несколько образовательных организаций Новосибирской области, правоохранительные органы обследуют их на предмет взрывчатых устройств. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области.

"Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения об эвакуации гимназии №6 и корпусов Новосибирского госуниверситета (НГУ) из-за сообщений о минировании.