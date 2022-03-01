Суд назначил штраф 50 тыс. рублей жителю Самары, разместившему в сети фото Гитлера

САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Самарский областной суд признал виновным самарца Андрея Шабанова в реабилитации нацизма и назначил ему штраф на сумму 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

"Самарский областной суд, изучив материалы дела, а также имеющиеся доказательства, признал виновным Шабанова Андрея Александровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1, ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), и назначил наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - рассказала собеседница.

Об уголовном деле самарца, направленном в Самарский областной суд, сообщали в Генпрокуратуре России. В апреле и мае 2020 года Шабанов разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" записи и фотоизображения с текстами, в которых отрицаются факты освобождения Европы Советским Союзом в ходе Второй мировой войны, а также содержится негативная информация о Дне Победы и о символе воинской славы России - Георгиевской ленте.

Кроме этого, 8 мая 2020 года он загрузил фотоизображение Адольфа Гитлера и разместил заявку для демонстрации этого изображения на сайте "Бессмертный полк" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.