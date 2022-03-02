На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,2

МЕХИКО, 1 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник у тихоокеанского побережья штата Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

Очаг землетрясения залегал в 26 км к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро-Почутла на глубине 41 км. Колебания ощущались в Мехико, а также в штатах Пуэбла и Веракрус. "Сведений о разрушениях в городе не поступало, - указала в "Твиттере" глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум. - Проводится обычная проверка".

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили свыше 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 40 тыс. были полностью уничтожены. Материальный ущерб был причинен более чем 2 млн человек.