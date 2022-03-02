Экс-заместителя главы Анадыря будут судить за превышение должностных полномочий

ТАСС, 2 марта. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего заместителя главы Анадыря на Чукотке по факту превышения должностных полномочий при приватизации муниципального жилья, сообщает пресс-служба СК России по Чукотскому АО.

По версии следствия, подозреваемый в 2017-2018 годы, исполняя обязанности главы администрации городского округа Анадырь, дал незаконное разрешение на передачу в частную собственность муниципальной квартиры жителю Анадыря, не имеющему право на приватизацию данного жилого помещения.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.