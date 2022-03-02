В Новосибирске директора стройфирмы заподозрили в хищении бюджетных средств

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный директор строительной фирмы ООО ПФК "Агросервис" в Новосибирске задержан по подозрению в хищении более 21 млн бюджетных средств при строительстве социальных объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность генерального директора строительной производственно-коммерческой фирмы, подозреваемого в мошенничестве при строительстве социальных объектов в рамках муниципальных контрактов", - сообщили в УФСБ.

Установлено, что руководителем ООО ПФК "Агросервис" в 2018 году при выполнении капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома похищено свыше 14 млн рублей бюджетных денежных средств под предлогом выполнения работ, которые не выполнялись. Кроме того, по данным следствия, в период с 2019 по 2020 годы руководством компании в рамках реализации национального проекта "Демография" были завышены сведения о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детского сада-яслей. Причиненный муниципальному бюджету ущерб составил свыше 7,5 млн рублей.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением УМВД России по Новосибирску в отношении директора производственно-коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.