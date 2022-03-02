Суд отправил под арест замглавы Тамбова по делу о мошенничестве в крупном размере

ТАМБОВ, 2 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Тамбова арестовал на два месяца заместителя главы администрации областного центра Юрия Зарапина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте дорог. Об этом ТАСС в среду сообщила представитель прокуратуры Тамбовской области Ирина Сморокова.

"По решению суда Зарапин отправлен под арест на два месяца", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в региональном УФСБ сообщили, что в отношении Зарапина возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), 1 марта чиновник был задержан. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере свыше 5,5 млн рублей в период, когда работал в дирекции городских дорог Тамбова. Основными видами деятельности этого муниципального учреждения является строительство, реконструкция и капремонт городских дорог, в том числе за счет средств нацпроекта.

Юрий Зарапин был назначен на пост замглавы Тамбова в январе 2021 года. С 2012 по 2020 год работал в дирекции городских дорог, где прошел путь от ведущего инженера отдела капитального ремонта и проектирования до генерального директора муниципального учреждения.