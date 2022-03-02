Евпатория и поселок в пригороде на сутки останутся без воды из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Водоснабжение Евпатории и пригородного поселка Заозерного будет ограничили на сутки с вечера 2 марта из-за аварии на магистральном водоводе, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" предприятие "Вода Крыма".

"Евпаторийский филиал сообщает, что в связи с производством аварийно-восстановительных работ по замене вышедшей из строя запорной арматуры на магистральном водоводе ДУ 600 мм с 20:00 2 марта ориентировочно до 20:00 3 марта будет ограничено водоснабжение города Евпатории и поселка Заозерный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для устранения аварии будут дополнительно задействованы силы других филиалов предприятия. "Наши специалисты сделают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно быстрее. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.