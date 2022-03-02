На вокзале Москвы задержали подозреваемых в убийстве двух человек и сожжении их тел

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мужчина и женщина задержаны на одном из вокзалов Москвы по подозрению в убийстве двух человек, тела которых были обнаружены обгоревшими в лесополосе в районе Южное Бутово. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве в короткие сроки установлены подозреваемые в совершении преступления, которые были задержаны на одном из вокзалов города, когда пытались скрыться", - сказала она.

Иванова добавила, что, как предварительно установлено, подозреваемые проживали с потерпевшими в одном жилом доме на улице Брусилова. "В ближайшее время мужчина 1989 года рождения и женщина 1991 года рождения будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - добавила она.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России добавили ТАСС, что подозреваемые задержаны на Павелецком вокзале, ими оказались приезжие мужчина и женщина. "На данный момент правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Днем 2 марта в лесополосе вблизи района Южное Бутово местный житель обнаружил сильно обгоревшие тела двух человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что тела сильно обезображены и расчленены. Не исключено, что в лесополосе злоумышленники пытались избиваться от тел своих жертв, а убиты они могли быть в другом месте.