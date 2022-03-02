В центре Москвы произошел пожар в жилом доме первой половины ХХ века

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пожар начался в жилом доме на Смоленском бульваре в центре Москвы, есть угроза перехода огня. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В жилом доме по адресу: Смоленский бульвар, дом 13, строение 7 начался пожар на четвертом этаже. Открытое горение наблюдается из двух окон, есть угроза перехода огня на верхние этажи", - сказал собеседник агентства. На месте работают пожарные, предпринимаются меры к ликвидации возгорания.

Источник также добавил, что в результате ЧП погибли два человека. При этом пожарные спасли 13 человек, еще около 40 эвакуированы. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 60 кв. м.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что пожар был локализован в 23:13 мск в среду.

В столичной прокуратуре подтвердили информацию о пожаре на Смоленском бульваре в квартире на четвертом этаже и гибель двух человек. "На месте находится Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Жилой шестиэтажный дом, где начался пожар, был построен в 1935 году по индивидуальному проекту. Кроме жилых помещений в доме также есть нежилая площадь.

В новость внесены изменения (23:45 мск) - добавлена информация о локализации пожара.