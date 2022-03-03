В ХМАО на установке по переработке газа произошел пожар

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в четверг утром на установке по переработке газа в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Предварительно, пострадали два человека, которые получили ожоги легкой степени. <…> Площадь пожара составила пять кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причины пожара устанавливаются.

На сайте ГУ МЧС по ХМАО уточняется, что информация о происшествии поступила в 02:34 (00:34 мск) четверга. В 04:21 (02:21 мск) возгорание ликвидировано. В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц техники 34 человека.