На Сахалине трое мужчин и ребенок отравились угарным газом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Следователи в четверг возбудили уголовное дело по факту обнаружения четырех тел в одном из домов в поселке Охотское на юге Сахалина. Предположительно, трое мужчин и один несовершеннолетний отравились угарным газом, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"По факту обнаружения в одном из домов по ул.Луговой в поселке Охотское тел троих мужчин и 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - рассказали следователи.

По информации пресс-службы, на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. В ходе осмотра места происшествия на телах погибших каких-либо телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным установлено, что смерть сахалинцев могла наступить от отравления угарным газом в результате ненадлежащего использования дизель-генератора.

По факту инцидента проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, сообщили в пресс-службе управления.