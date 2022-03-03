Суд смягчил на полгода условный срок лишения свободы супруги мэра Томска Галины Кляйн

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Томский областной суд смягчил наказание супруге мэра Томска Галине Кляйн, сократив условный срок лишения свободы с двух лет до 1,5 года с испытательным сроком на 1,5 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского областного суда в четверг.

"Облсуд признал обстоятельствами, смягчающими наказание, ее участие в благотворительной деятельности, наличие многочисленных наград, благодарственных писем, грамот, которыми отмечены заслуги осужденной перед обществом. В этой связи облсуд снизил наказание до одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев", - отметили в пресс-службе облсуда. В суде также добавили, что назначение штрафа, о котором просил в апелляционной жалобе адвокат Александр Холодов, противоречит закону.

В конце ноября 2021 года Кировский районный суд Томска признал Галину Кляйн виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Суд установил, что в ноябре 2020 года она нанесла травму сотруднику правоохранительных органов, стараясь не пропустить силовиков в квартиру для проведения обысков по делу ее супруга и мэра города Ивана Кляйна.

Во время прений защита просила назначить наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" в виде штрафа, ссылаясь на минимальную общественную опасность деяния, состояние здоровья подсудимой, а также ее положительную характеристику и раскаяние.

Дело Кляйна

В отношении Ивана Кляйна возбудили два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. По версии следствия, с июня 2016 года по май 2017 года в интересах ОАО "Томское пиво" он подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этой компании. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей. Советский районный суд 30 декабря 2021 года приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима.