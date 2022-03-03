В Новосибирске пенсионерку убило выброшенным из окна креслом

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Тело женщины обнаружили возле одного из многоквартирных домов в Новосибирске. По предварительным данным, она погибла в результате падения на нее кресла, выброшенного из окна одной из квартир дома, говорится в сообщении следственного управления СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, рано утром в одной из квартир, расположенных на седьмом этаже дома, женщина и мужчина выбрасывали старую мебель. Одно из кресел упало на голову женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. "В результате полученных травм женщина 1941 года рождения скончалась на месте", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).