Суд арестовал активиста Котова за участие в протестах из-за событий на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в четверг арестовал на 30 суток активиста Константина Котова за участие в несанкционированной акции из-за событий на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Котова по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения) и назначил ему наказание в виде административного ареста на 30 суток", - сказали в суде.

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября 2019 года признал приговор законным. Конституционный суд РФ 27 января 2020 года опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста. Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта прошлого года отказался прекращать его дело или смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда. Этот суд 20 апреля смягчил Котову наказание до 1,5 года колонии. В декабре 2020 года Котов вышел из колонии условно-досрочно.

24 февраля на Пушкинской площади в центре столицы прошла несогласованная акция в связи с событиями на Украине. По данным столичного ГУ МВД, за нарушение общественного порядка 600 человек были доставлены в территориальные отделы полиции. Позднее в городе прошли еще две аналогичные акции, меньшие по масштабу. Ранее МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях.