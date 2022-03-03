ФСИН требует заменить наказание Соболь на реальное лишение свободы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ФСИН требует заменить наказание бывшей активистке Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любови Соболь с ограничения свободы на реальное лишение свободы по делу о нарушении санитарных норм. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"В суд поступило ходатайство ФСИН о замене ограничения свободы лишением свободы в отношении Соболь, ранее осужденной по уголовному делу по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - сказали в суде, добавив, что дата заседания пока не назначена.

3 августа 2021 года Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Однако вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию. Сейчас осужденная объявлена в розыск.

Прокуратура обжаловала приговор и попросила запретить Соболь покидать пределы Москвы. Мосгорсуд признал законным требование надзорного ведомства и запретил ей покидать столицу.