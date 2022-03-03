Двое приезжих спровоцировали драку и украли рюкзак с 10 млн рублей в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Житель Дагестана и житель Ингушетии задержаны в Москве по подозрению в краже рюкзака с 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"53-летний мужчина заявил в полицию, что в "Кофе Хаусе" на Кутузовском проспекте неизвестный, спровоцировав драку, похитил у него рюкзак с 10 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по подозрению в преступлении были задержаны 38-летний житель Дагестана и 29-летний житель Ингушетии.