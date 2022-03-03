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В Кирове после падения снега на шестилетнюю девочку возбудили дело

Ребенок получил травмы

КИРОВ, 3 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования в Кирове шестилетней девочки в результате падения на нее снега с дома. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки в результате падения на нее снежной массы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шестилетняя девочка находилась около одного из домов на улице Карла Маркса в Кирове, в тот момент на нее упала масса снега и льда.

По версии следствия, сотрудники управляющей компании "Жилищныйсервис" не установили ограждения у места возможного схода снега. В офисе управляющей компании провели обыск, изъяли документацию.

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