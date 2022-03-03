Жительницу Волгоградской области приговорили к 11,5 года за убийство четырехмесячного сына

ВОЛГОГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области в четверг приговорил 21-летнюю жительницу города Дубовка к 11,5 года колонии за убийство четырехмесячного сына, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Жительниц города Дубовка признана виновной по п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего"). Суд назначил женщине наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на полтора года", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что молодая мать неоднократно избивала сына, плач которого раздражал ее. После очередного избиения мальчик умер. Как установили эксперты, смерть малыша наступила в результате тупых травм головы и шеи, осложнившихся отеком головного и спинного мозга.

Тело убитого ребенка утром 2 сентября 2020 года обнаружил сожитель женщины, который сразу же сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшим на место полицейским мать заявила, что накануне ее сын упал с детского кресла-качалки и ударился головой, однако впоследствии под давлением неопровержимых доказательств, в том числе выводов судебно-медицинской экспертизы, женщина призналась в содеянном, добавили в пресс-службе ведомства.