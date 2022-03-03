На востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба. В столице страны прозвучал сигнал оповещения о подземных толчках, за которым последовала эвакуация из жилых и административных зданий, а также учебных заведений.

"Предварительные данные: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 2 км к юго-востоку от населенного пункта Исла в Веракрусе", - говорится в записи. Очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км. Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили свыше 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 40 тыс. были полностью уничтожены. Материальный ущерб был причинен более чем 2 млн человек.