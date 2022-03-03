В Ростовской области осудили экс-сотрудников ГИБДД за злоупотребление полномочиями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Миллеровский районный суд Ростовской области приговорил начальника районного отдела ГИБДД ростовской полиции, а также двух его подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий, к условным срокам лишения свободы от 1,2 до 2 лет. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области сообщали, что трое сотрудников отдела ГИБДД по Миллеровскому району подозреваются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они не составляли протоколы об административных нарушениях в отношении нарушителей правил дорожного движения. В двух случаях к ответственности не были привлечены лица, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Суд назначил Чмыхалову А. Н. наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Чмыхалову наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Подчиненным Чмыхалова Кондакову Л. А. и Лебедеву Р. В. суд назначил один год и восемь месяцев и один год и два месяца лишения свободы условно. По данным пресс-службы, дело слушалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимые признали свою вину и согласились с предъявленным обвинением. Приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе.