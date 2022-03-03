Пожар ликвидировали в жилом доме в центре Самары

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Пожар ликвидировали на Красноармейской улице в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 23:31 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении регионального главка.

Информация о пожаре поступила в МЧС в четверг в 17:14, в 21:25 была объявлена локализация. Пожар произошел на третьем этаже жилого дома на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет, из дома эвакуировали 16 человек, включая пятерых детей. Для тушения пожара привлекли 121 человека и 37 единиц техники.

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту пожара. По итогам проверочных мероприятий будут приняты меры реагирования и дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации.

По данным прокуратуры, пожар произошел в доходном доме купца Д. Е. Челышева 1899 года постройки, который является памятником культурного наследия федерального значения.