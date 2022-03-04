В ГСЧС Украины заявили, что пожар на Запорожской АЭС возник в учебно-тренировочном корпусе

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на расположенной на востоке страны Запорожской АЭС. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз заявил, что на территории объекта возник пожар.

"По состоянию на 02:26 (03:26 мск) в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работают только 4 блока). Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГСЧС.

Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.