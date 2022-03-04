Полиция проводит операцию по прекращению протестов в столице Новой Зеландии Веллингтоне

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии в пятницу начала операцию по окончательному прекращению протестов, которые проходили в Веллингтоне с 8 февраля. Как сообщает радиостанция Radio New Zealand, протестующие сопротивления не оказывают.

Полиция оттеснила протестующих с площади перед парламентом и начала демонтировать баррикады, блокирующие дороги вокруг здания. Планируется, что до конца дня все сооружения, установленные протестующими, будут ликвидированы, а улицы города полностью освобождены. Несмотря на то, что большинство участников акции не оказывают полиции сопротивления и покидают площадь перед зданием парламента, стражи порядка намерены продолжить усиленное патрулирование столицы в ближайшие дни на случай возобновления протестов. "На участке у парламента и вокруг него не возникло никаких серьезных проблем [во время завершения акции], в общей сложности были задержаны 102 человека", - указали в полиции.

Радиостанция отмечает, что местные жители, наблюдающие за работой полиции, поддерживают стражей порядка, указывая покидающим площадь протестующим, "что им здесь не рады".

Акция противников санитарных ограничений и обязательной вакцинации против коронавируса была организована активистами из разных районов Новой Зеландии. Они прибыли в Веллингтон и, припарковав сотни машин на прилегающих к зданию национального парламента улицах, разбили палаточный лагерь, в котором, по оценкам полиции, оставались до двух тысяч протестующих. 2 марта новозеландская полиция начала разгон акции и демонтаж палаток, участники акции ответили сопротивлением, что привело к многочисленным арестам, а несколько стражей порядка были госпитализированы.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный (максимальный) уровень тревоги из-за распространения омикрон-штамма коронавируса внутри страны. Предписываемые этим уровнем ограничения касаются в основном числа посетителей различных учреждений и участников мероприятий, обязательными остаются маски в общественном транспорте и больницах и социальная дистанция.