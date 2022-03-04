Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Радиационный фон на территории Запорожской области после пожара на местной АЭС остается без изменений, угрозы для населения нет. Об этом сообщила в пятницу областная администрация.

"По состоянию на 07:00 (08:00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении на странице администрации в Facebook.

В Госинспекции ядерного регулирования Украины подчеркнули, что энергоблоки Запорожской АЭС не повреждены. "Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии", - говорится в сообщении на странице инспекции в "Фейсбуке". Оперативный персонал остается на местах и контролирует состояние энергоблоков, добавили в пресс-службе организации.

В ночь на пятницу представитель пресс-службы станции Андрей Туз заявил, что на Запорожской АЭС возник пожар. Позднее в Госслужбе Украины по чрезвычайным происшествиям уточнили, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе станции, а не в зданиях энергоблоков. В 06:20 (07:20 мск) пожар ликвидирован, жертв в результате инцидента нет.

Запорожская АЭС в городе Энергодар имеет шесть энергоблоков и является крупнейшей в Европе.