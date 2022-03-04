В Петербурге эвакуируют суды после сообщений о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрывов поступили в городской суд Санкт-Петербурга и несколько районных судов, часть учреждений эвакуируется. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"В Санкт-Петербургский городской суд, а также Смольнинский и Кронштадтский районные суды Санкт- Петербурга пришли письма о минировании", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение получил и Василеостровский районный суд.

Известно, что Смольнинский суд объявил об эвакуации сотрудников и посетителей.

Накануне сообщалось о минировании Санкт-Петербургского университета (второй раз за неделю) и двух торговых комплексов, расположенных на административной границе Петербурга и Ленинградской области.