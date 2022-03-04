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В Курской области произошел взрыв боекомплекта во время ремонта военной машины

В результате инцидента никто не пострадал

КУРСК, 4 марта. /ТАСС/. Взрыв боекомплекта произошел ночью при ремонте военной машины в приграничном поселке Теткино в Курской области, сообщил на заседании оперштаба региона губернатор Роман Старовойт.

"Произошел инцидент в Теткино. Ночью произошло короткое замыкание в одной из боевых машин, которые ремонтировались на территории сахарного завода, произошел взрыв боекомплекта. По моей информации, раненных и пострадавших нет, но есть разрушения, которые мы должны оперативно ликвидировать", - сказал Старовойт.

Как отметил первый замгубернатора области Алексей Смирнов, при коротком замыкании загорелась одна из боевых машин, рядом стоявший бензовоз, после чего сработал боекомплект и произошло несколько взрывов. Для обеспечения безопасности из поселка эвакуировали около 300 человек.

"Повреждения в основном от детонации - выбиты стекла в ряде близлежащих домов и соцобъектов. До конца дня все повреждения будут устранены, ситуация находится на контроле", - добавил Смирнов.

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