Пожар в жилой пятиэтажке в Шаховской локализовали

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на кровле жилого пятиэтажного дома в рабочем поселке Шаховская в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В 12:50 пожар локализован на площади 858 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту пожара. Также ведомство обещает контролировать соблюдение жилищных прав тех, кто проживает в этом доме. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в поселке Шаховская на улице Шамонина по всей площади горит кровля панельной пятиэтажки. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Эвакуированы 50 человек, включая 10 детей.