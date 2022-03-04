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Более 1 тыс. человек эвакуировали из Третьяковской галереи после сообщения о минировании

На место для проверки выехали специалисты

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Эвакуация проведена из Третьяковской галереи в Москве после сообщения об угрозе взрыва, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

"Из Третьяковской галереи эвакуировано более 1 тыс. человек после анонимки с угрозами взрыва", - сказал собеседник агентства.

На место для проверки выехали специалисты, включая кинологов с собаками.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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