СК возбудил дело по факту крушения мотодельтаплана в Адыгее

Погибли два человека

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения мотодельтаплана в Адыгее, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По факту крушения дельтаплана в Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сказала Марковская.

ЧП произошло 30 октября в 11:10, погиб пилот, местный житель 1974 года рождения, и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения. По данным следствия, при выполнении полета, непосредственно после набора высоты, у мотодельтаплана произошел надлом крыла, вследствие чего дельталет ушел в пике и потерпел крушение в ущелье. Уже установлено, что пилот не имел разрешения на оказание платных услуг и права на управление летательным аппаратом.