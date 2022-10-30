СМИ: рухнувший в Индии мост был открыт без разрешения на эксплуатацию

Мост был отремонтирован частной строительной компанией

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Вантовый мост в западном индийском штате Гуджарат, в результате обрушения которого в воскресенье погибли не менее 40 человек, открылся для посетителей без необходимых для эксплуатации документов. Об этом со ссылкой на неназванных представителей местных властей сообщила газета The Hindu.

"Мост был вновь открыт без сертификата пригодности", - заявили они. По их словам, мост был отремонтирован частной строительной компанией. Он начал работать после двухлетней реконструкции лишь 26 октября.

На месте трагедии продолжается спасательная операция. Ее осложняет плохая видимость на воде при темном времени суток. Под водой могут все еще оставаться десятки людей. Власти не исключают, что число жертв возрастет.

Всего в момент обрушения моста на нем находились до 500 человек.

Вантовый мост Морби на реке Мачху рухнул в вечерние часы.

Спасательную операцию держит на контроле лично премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он уже объявил о денежных компенсациях семьях погибших и пострадавшим. Гуджарат - родной штат индийского премьера, где он начинал свою политическую карьеру, заняв в начале 2000-х годов пост его главного министра.