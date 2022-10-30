Глава СК поручил доложить о ходе проверки по факту коммунальной аварии в Волгограде

Без воды остались около 200 тыс. жителей

ВОЛГОГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту коммунальной аварии в Волгограде, которая оставила без воды 18 тыс. домов. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале СК России.

"Председатель Следственного комитета А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области В. И. Семенову доложить о ходе процессуальной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", организованной по факту коммунальной аварии. В результате произошедшего без воды остались около 1 тыс. многоэтажных и 17 тыс. частных домов в Волгограде", - говорится в сообщении.

Проверка устанавливает детали происшествия, повлекшие прекращение водоснабжения Советского и Ворошиловского районов Волгограда, где проживают около 200 тыс. человек.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, в пределах Ворошиловского и Советского районов с 29 октября ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как в ночь 28 октября произошло обрушение свода бетонного канала, в котором пролегает канализационный коллектор, обслуживающий потребителей этих районов города. Ресурсоснабжающая организация временно приостановила подачу холодной и горячей воды потребителям. В зону отключения попали шесть лечебных учреждений, а также более 186 тыс. человек, в том числе более 62 тыс. детей. В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям заявили, что сточные воды из коллектора попали в реку Волгу.