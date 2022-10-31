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Reuters: полиция не рассматривает как теракт поджог миграционного центра в Дувре

В результате инцидента пострадали два человека

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Полиция английского города-порта Дувр не рассматривает как теракт инцидент с поджогом отделения пограничной службы Великобритании, в котором содержались прибывающие нелегально через пролив Ла-Манш мигранты. Об этом сообщило в воскресенье вечером со ссылкой на правоохранительные органы агентство Reuters.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание отделения пограничной службы на юге Англии, после чего совершил самоубийство.

"Два человека, находившихся внутри здания, сообщили о легких травмах. Подозреваемый [в нападении] был идентифицирован и очень быстро обнаружен на расположенной поблизости автозаправке, его смерть подтверждена", - говорится в заявлении местной полиции. В свою очередь глава МВД королевства Суэлла Браверман проинформировала, что ведется расследование обстоятельств произошедшего. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
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