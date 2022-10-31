30 октября, 22:40

На Пятницком шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

На месте работают городские оперативные службы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Пятницком шоссе в районе дома 1 при движении в сторону области, заняты три полосы из трех. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Пятницком шоссе в районе дома 1 при движении в сторону области столкнулись несколько автомобилей. <...> Заняты три полосы из трех. Движение в районе аварии осложнено, рекомендуем объезжать этот участок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. 

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Россия
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