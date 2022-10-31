На Пятницком шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Пятницком шоссе в районе дома 1 при движении в сторону области, заняты три полосы из трех. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Пятницком шоссе в районе дома 1 при движении в сторону области столкнулись несколько автомобилей. <...> Заняты три полосы из трех. Движение в районе аварии осложнено, рекомендуем объезжать этот участок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.