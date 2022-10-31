Одна из погибших в Сеуле россиянок приехала в Южную Корею из Приморья

Она скончалась в больнице Сеула

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Одна из четырех россиянок, погибших в результате давки в Сеуле, приехала в Южную Корею из Приморья, сообщило в понедельник Агентство международного сотрудничества Приморского края.

"К нашему великому сожалению, МИД России подтвердил факт ухода из жизни в госпитале города Сеула россиянки, ставшей жертвой трагедии 29 октября 2022 года. Девушка ранее приехала в Корею из Приморского края. Она стала четвертой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Число погибших в результате давки составляет на данный момент 154, пострадали 133 человека. Личность 153 человек установлена. В числе жертв - 26 иностранцев из 14 стран.

Ранее в посольстве РФ в Сеуле сообщили о четырех погибших гражданках России. Среди пострадавших оказалась еще одна соотечественница, она попала в больницу, но ее состояние не вызывает опасений.