31 октября, 01:44,
обновлено 31 октября, 03:32

СМИ: число погибших при обрушении моста на западе Индии превысило 100

СМИ: число погибших при обрушении моста на западе Индии превысило 100
© AP Photo/ Ajit Solanki

Полиция обнаружила 141 тело

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения вантового моста в западном индийском штате Гуджарат выросло до 141, спасены 177 человек. Как сообщил в понедельник телеканал NDTV, продолжаются поиски пропавших без вести.

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Ранее местные власти сообщали о 130 погибших. По мнению спасателей, число жертв катастрофы может еще вырасти.

Вантовый мост на реке Мачху в Гуджарате в округе Морби рухнул вечером в воскресенье. Всего на мосту в этот момент находились около 500 человек.

Спасательная операция не прекращалась всю ночь, с рассветом спасательные работы активизировались. На месте работают пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, к ним присоединились военные спасатели из сухопутных войск, ВМС и ВВС.

По официальным данным, около 20 человек госпитализированы с серьезными травмами. В местной больнице создан изолятор для лечения пострадавших в результате обрушения моста. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
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