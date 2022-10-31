31 октября, 03:13
Падение Су-30 в Иркутске

В Иркутске вывезли обломки Су-30 с места его падения

В скором времени специалисты приступят к сносу разрушенного дома

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Обломки истребителя Су-30, упавшего 23 октября на двухквартирный дом в Иркутске, вывезли с места авиакатастрофы, сегодня начнется снос поврежденных строений. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Обломки самолета вывезли. Сегодня будут производить снос [разрушенного] дома и обломков хозяйственных построек, вывоз мусора. Все это делает авиазавод. Рекультивация будет выполняться позднее. Ее будут выполнять авиазавод совместно с комитетом городского обустройства", - сказал собеседник агентства.

Су-30 упал 23 октября в частном секторе Иркутска во время приемо-сдаточного полета, произошел пожар. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет, в момент авиакатастрофы жильцов в доме не было. В Ленинском районе города ввели режим ЧС муниципального характера, возбуждено уголовное дело. Жильцы разрушенного дома выбрали жилье в предложенном властями маневренном фонде. Будет ли заново отстраиваться дом, на который упал самолет, еще предстоит решить. Семьям также перечислили по 100 тыс. рублей компенсации, помогли оперативно восстановить документы.

В районе авиакатастрофы на соседних участках выявили повреждения крыш домов, веранд, хозяйственных построек, остекления теплиц, разрушены деревянные заборы. Компенсации жильцам будет выплачивать страховая компания Иркутского авиазавода, которому принадлежал самолет. 

Теги:
РоссияИркутская областьПадение Су-30 в Иркутске
© Информационное агентство ТАСС
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