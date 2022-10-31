В Красноярском крае задержали подозреваемую в поджоге кельи сельского священника

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Полиция в Красноярском крае задержала женщину, подозреваемую в поджоге кельи сельского священника, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В Иланском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую в поджоге кельи сельского священника. <…> Установлено, что накануне местная жительница 1986 года рождения пришла в гости к своей знакомой, с которой распивала спиртное. После застолья подозреваемая решила выяснить отношения со священнослужителем, к которому испытывала личную неприязнь. На этой почве у нее произошел конфликт с настоятелем часовни, после чего злоумышленница совершила поджог жилого помещения", - говорится в сообщении.

Домик находился рядом с часовней, в момент возгорания мужчины в нем не было. В пресс-службе ТАСС сообщили, что домик выгорел полностью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.