Семьи погибших при обрушении моста в Индии получат по $7,2 тыс.

Глава правительства штата Гуджарат Бхупендра Патель выразил им соболезнования

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Семьи жертв обрушения подвесного моста в западном индийском штате Гуджарат получат компенсацию в размере 600 тыс. рупий ($7,2 тыс.). Об этом сообщили представители местных и центральных властей.

Глава правительства штата Гуджарат Бхупендра Патель заявил, что власти региона предоставят членам семей погибших по 400 тыс. рупий ($4,8 тыс.). "Выражаю соболезнования семьям мирных жителей, погибших в результате катастрофы в Морби. Правительство штата предоставит 400 тыс. рупий семье каждого погибшего и 50 тыс. рупий пострадавшим", - написал он минувшей ночью на своей странице в Twitter.

В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о денежной компенсации в размере 200 тыс. рупий (порядка $2,4 тыс.) семьям погибших из премьерского фонда.

Вантовый мост на реке Мачху в Гуджарате в округе Морби рухнул в вечерние часы в воскресенье. Всего на мосту в этот момент находились около 500 человек. Число погибших, по последней информации, достигло 141, спасены 177 человек. С рассветом спасательные работы активизировались.