В Индии возбудили уголовное дело в отношении фирмы, ремонтировавшей вантовый мост

В результате его обрушения погибли более 140 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Власти индийского западного штата Гуджарат возбудили уголовное дело в отношении частной строительной компании, которая занималась реконструкцией вантового пешеходного моста, из-за обрушения которого погибли более 140 человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави.

"Начато расследование. В отношении подрядчика и руководства компании-застройщика возбуждено уголовное дело", - сказал Сангхави.

Мост Морби на реке Мачху в штате Гуджарат рухнул в вечерние часы в воскресенье. Всего на нем в этот момент находились около 500 человек. По последним данным, погиб 141 человек, большинство - женщины и дети.

Мост был построен более 100 лет назад и считался памятником истории. Он находился на реконструкции и открылся для посетителей всего пять дней назад. Газета The Hindu сообщала, что он был введен в действие без разрешения на эксплуатацию.

Премьер-министр Нарендра Моди отменил все намеченные на понедельник массовые мероприятия со своим участием. Он объявил о денежных компенсациях семьям погибших и пострадавшим. Гуджарат - родной штат индийского премьера, где он начинал свою политическую карьеру.