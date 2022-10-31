31 октября, 04:40

На внутренней стороне 61 км МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

Движение осложнено, заняты три полосы из пяти

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 61 км МКАД (развязка с Рублевским шоссе), заняты три полосы из пяти. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 61 км МКАД (развязка с Рублевским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. <...> Заняты три полосы из пяти. Движение в районе аварии осложнено, рекомендуем объезжать этот участок" - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. 

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