На внутренней стороне 61 км МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

Движение осложнено, заняты три полосы из пяти

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 61 км МКАД (развязка с Рублевским шоссе), заняты три полосы из пяти. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 61 км МКАД (развязка с Рублевским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. <...> Заняты три полосы из пяти. Движение в районе аварии осложнено, рекомендуем объезжать этот участок" - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.