На Алтае пассажирский автобус вылетел с трассы

Пострадали два человека

БАРНАУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Автобус с девятью пассажирами вылетел с трассы в Алтайском крае, в результате чего два человека пострадали, сообщила ТАСС в понедельник помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

"Сегодня в Романовском районе произошло ДТП около села Закладное. Сошел с трассы автобус, следовавший по маршруту "Благовещенка - Барнаул". В автобусе находилось 9 человек, 2 из них пострадало", - говорится в сообщении.

Прокуратура региона проводит проверку по данному факту. Будет дана оценка соблюдению правил безопасности перевозки пассажиров.