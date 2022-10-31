Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 13 человек

Автобус опрокинулся в кювет на 85-м км дороги на подъезде к Екатеринбургу, пострадавших доставили в больницы

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Автобус из Казахстана, следовавший в Екатеринбург, опрокинулся в кювет в Челябинской области в условиях снегопада. По предварительным данным, пострадали 13 пассажиров, они были доставлены в медицинские учреждения, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

"В Челябинской области около 06:00 (04:00 мск) на 85-м км дороги на подъезде к Екатеринбургу, на территории Кунашакского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Водитель транспортного средства, по предварительным данным, в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам", - сказано в сообщении.