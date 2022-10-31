В ДТП в Башкирии погибли три человека

Еще два пострадали

УФА, 31 октября. /ТАСС/. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Башкирии три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом в понедельник сообщается в официальном Telegram-канале главного государственного инспектора безопасности дорожного движения республики Владимира Севастьянова.

"В Кугарчинском районе на 348-м км [трассы] Магнитогорск - Ира в результате столкновения Volkswagen Polo и Škoda Rapid погибли три человека, двое пострадали. На место происшествия выехал лично для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении".