В Медвежьегорском районе Карелии произошли аварийные отключения электричества

Отключения произошли из-за непогоды

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 октября. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии произошли в понедельник в нескольких населенных пунктах Медвежьегорского района Карелии. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации во "ВКонтакте".

"Аварийное отключение электроэнергии: поселок Пиндуши, поселок Челмужи, деревни Сергеево, Волозеро, Тихвин Бор, села Толвуя, Шуньга, город Медвежьегорск. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в дежурной службе, отключения электроэнергии произошли из-за непогоды, поступали сообщения о поваленных ветром деревьях и обрывах проводов. На утро 31 октября аварийные отключения света фиксировали в 43 населенных пунктах, но, по последним данным, их число значительно сократилось.

"В Пиндушах отключены две улицы, но там расположена скважина, которая питает водой район [поселка]", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в Медвежьегорске сейчас без света остаются две улицы. Завершить восстановительные работы энергетики обещают к концу дня.

По данным ГУ МЧС России по региону, в Карелии на 30 октября прогнозировался сильный ветер на акваториях и в прибрежных районах с порывами до 25-28 м/с.