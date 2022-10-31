Без электричества в Донецке в результате обстрелов остались 2,5 тыс. абонентов

Обесточены оказались 27 трансформаторных подстанций и одна котельная

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. В результате обстрелов Донецка со стороны ВС Украины 2,5 тыс. мирных жителей остались без света. Об этом в понедельник сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Так, в 15:20 в Петровском районе города было обесточено семь трансформаторных подстанций и одна котельная. Без света оказались 500 бытовых потребителей в поселке шахты "Трудовская", говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В 15:30 в результате обстрела без напряжения остались 20 трансформаторных подстанций. В итоге 2 тыс. абонентов поселка Александровка, который находится на западной окраине Донецка, также остались без света.

31 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 15:12 по центральному Ворошиловскому району Донецка выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня. А по Киевскому и Куйбышевскому районам ВСУ стреляют из артиллерии калибра 155 мм.